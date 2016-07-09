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Массовое ДТП произошло в Каменске-Уральском (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовое ДТП произошло в Каменске-Уральском (ФОТО, ВИДЕО)

9 июля 2016, 11:00Транспорт
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