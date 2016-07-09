Массовое ДТП произошло в Каменске-Уральском (ФОТО, ВИДЕО)

По сообщению очевидцев, авария произошла из-за того, что на участке улицы Кадочникова работала машина по нанесению дорожной разметки. А автомобилисты, всегда превышающие скорость на этом участке, просто не успели затормозить и столкнулись. В аварии никто не пострадал.