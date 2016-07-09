Массовое ДТП произошло в Каменске-Уральском (ФОТО, ВИДЕО)
9 июля 2016, 11:00Транспорт
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В Каменске-Уральском 8 июля случилась массовая авария. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу пять автомобилей.
По сообщению очевидцев, авария произошла из-за того, что на участке улицы Кадочникова работала машина по нанесению дорожной разметки. А автомобилисты, всегда превышающие скорость на этом участке, просто не успели затормозить и столкнулись. В аварии никто не пострадал.
В Нижнем Тагиле, напомним, 8 июля на перекрестке улиц Черных-Красноармейская Газель врезалась в светофор.
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Фото и видео с сайта ku66.ru
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