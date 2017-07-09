Маршрутки и автобусы в Нижнем Тагиле проверят в ходе профилактических мероприятий

Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделят водителям автобусов, осуществят скрытые проверки при перевозке пассажиров и проверят техническое состояния автобусной техники. За прошедшие 6 месяцев на территории Свердловской области зарегистрированы 35 дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине водителей автобусов. В указанных ДТП всего травмировано 57 и погибло 7 человек.