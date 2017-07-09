Маршрутки и автобусы в Нижнем Тагиле проверят в ходе профилактических мероприятий
9 июля 2017, 10:35Транспорт
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Профилактическое мероприятие "Автобус и Маршрутка" будет проводиться на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа в период с 8 по 21 июля. Основная цель проведения: предупреждение ДТП с участием водителей автобусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделят водителям автобусов, осуществят скрытые проверки при перевозке пассажиров и проверят техническое состояния автобусной техники. За прошедшие 6 месяцев на территории Свердловской области зарегистрированы 35 дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине водителей автобусов. В указанных ДТП всего травмировано 57 и погибло 7 человек.
Также в выходные сотрудники ГАИ проведут профилактические рейды, целью которых будет выявление и задержание нетрезвых водителей. Особе внимание будет уделяться отдаленным территориям Горноуральского городского округа.
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