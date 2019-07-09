В Екатеринбурге в день визита Путина водители автобусов устроили забастовку
Сегодня, 10:09ТранспортФото: Е1.ru
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9 июля в столице Урала сразу несколько водителей коммерческих автобусов не вышли на линию, устроив забастовку, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Речь идет о маршрутах № 012 и 019, курсирующих из Академического района. Согласно данным приложения, на линии находятся всего две машины 012 маршрута, на 019 маршруте автобусов чуть больше. В мэрии Екатеринбурга пояснили, что занимаются решением вопроса.
Как сказали корреспондентам Е1 в ООО «Восток», занимающемся обслуживанием данных рейсов, на работу не вышли большинство водителей. Они устроили забастовку и требуют повышения зарплаты из-за увеличения пассажиропотока.
Ранее сообщалось, что в связи с «Иннопромом» таксисты подняли ценник на свои услуги.
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