В Екатеринбурге в день визита Путина водители автобусов устроили забастовку

Речь идет о маршрутах № 012 и 019, курсирующих из Академического района. Согласно данным приложения, на линии находятся всего две машины 012 маршрута, на 019 маршруте автобусов чуть больше. В мэрии Екатеринбурга пояснили, что занимаются решением вопроса.