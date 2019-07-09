В Екатеринбурге вдвое увеличили число автобусов на «Иннопром»
Сегодня, 16:27ТранспортФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге вдвое увеличили число рейсов на промышленную выставку «Иннопром», сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Бесплатные автобусы до МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будут ходить каждые 10 минут. Посетителей, приехавших на личных автомобилях, шаттлы будут забирать от ТЦ «Сима-ленд» с 8.30 до 20.00 часов.
Шаттлы будут курсировать от станции метро «Ботаническая» до МВЦ и обратно с 8.00 до 20.00, от станции метро «Площадь 1905 года» до МВЦ и обратно с 8.00 до 19.00.
Ранее возникла проблема из-за недостатка транспорта: посетители выставки не могли уехать несколько часов.
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