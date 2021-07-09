Камеры зафиксировали более 100 тысяч нарушений на дорогах с начала года в Тагиле

Каждый день на дорогах Нижнего Тагила и пригородных районов выставляются от четырёх до шести камер на треногах. Стационарных комплексов гораздо больше. Недавно «УГМК-Телеком» начала монтировать 10 новых устройств для выявления нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, на Южном подъезде работает «Автодория», которая измеряет среднюю скорость машин.