После проверки автобусов в Свердловской области было выявлено 82 нарушения

Масштабная проверка была проведена в городе Лесном в связи с ДТП с 6 погибшими, которое произошло утром 10 июня 2021 года, а также по всей Свердловской области.

Многочисленные нарушения в работе трёх предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров, были выявлены прокуратурой Свердловской области. Этими предприятиями оказались АО «Автотранспортное предприятие», ООО «Рассвет» и ООО «Нижнетуринское АТП». Так, в АО «Нижнетуринское АТП» в трудовых договорах с сотрудниками не были определены условия оплаты труда, не давались гарантии и не выплачивались компенсации за работу с опасными условиями труда, сообщает «КП-Екатеринбург». Также у водителей бывает частая переработка на рейсах — трудовая неделя у некоторых сотрудников составляет 90 часов вместо 56-ти. По документам продолжительность рабочего дня водителей и кондукторов необоснованно составляет 12 часов. По итогам проверки руководству предприятия выдали предписание об устранении нарушений, а также протест на Положение о рабочем времени и отдыхе. Подобные нарушения нашли и на ООО «Нижнетуринское АТП». Возбуждено 12 административных дел, одно из которых ещё не рассмотрено. По 16 административным нарушениям виновные лица были оштрафованы. Всего по Свердловской области сотрудники прокуратуры выявили 82 нарушения, внесено 54 представления, принесено 3 протеста, 17 человек привлекли к административной ответственности. Напомним, в Нижнем Тагиле появятся 10 новых камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Работа камер должна начаться в августе–сентябре 2021 года. Пьяный водитель на арендованном авто угонял от ГИБДД и попал в аварию в Екатеринбурге

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