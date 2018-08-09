Трамвай новой модели появился на улицах Нижнего Тагила

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Вагон новой модели под номером 71-412 в тестовом режиме начал движение движение по улицам Нижнего Тагила. В случае успеха тестов, первая партия новых трамваев поступит в город.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новая модель трамвая прибыла в трамвайное депо «Новая Кушва». Оттуда вагон в ближайшее время начнёт совершать рейсы по Нижнему Тагилу, но пока что в тестовом режиме.
Если испытания завершатся успехом, то трамвайный парк города будет обновлён, сообщает «Тагил-ТВ».
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Видео: «Тагил-ТВ»
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Модель 71-412 впервые продемонстрировали на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Максимальная вместимость вагона составляет 178 человек, предусмотрено 29 мест для сидения.
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