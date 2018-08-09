«Вскрытие покажет» от 1MediaInvest: кто делает деньги на асфальте?

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видеопроект «Вскрытие покажет», созданный холдингом 1MediaInvest, накануне выпустил ролик о том, как в России действует бизнес по ремонту дорог.
Журналисты предположили, кто зарабатывает на некачественном асфальте. В поле зрения оказалась Белгородская область, в которой на ремонт дорог в 2017 году была потрачена четверть бюджета региона. В течение строительного сезона на дорожников в УФАС пожаловались 65 раз, после чего 12 чиновников привлекли к ответственности.
Среди самых частых нарушений, как выяснил холдинг, – ссылки на утратившие силу законы, ГОСТы, чрезмерные требования, которые не позволяют неугодным фирмам участвовать в акционах.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2018 году редакция информационного агентства TagilCity.ru выпустила материал о том, кто в Нижнем Тагиле занимается дорогами, а также почему ремонтами на территории муниципалитета продолжают заниматься далеко не все представители сферы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей