Гостей и участников Универсиады-2023 будут перевозить «Уральские авиалинии»
Сегодня, 12:51ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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«Уральские авиалинии» выступят партнером и перевозчиком во время Универсиады-2023 в Екатеринбурге, об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время презентации Airbus A320neo.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава региона подчеркнул, что компания ранее успешно справилась с нагрузками в период ЧМ-2018 по футболу и сможет обеспечить авиасообщение во время значимого спортивного события.
Напомним, к Универсиаде в Екатеринбурге построят более 10 спортивных объектов, также анонсировано строительство второй ветки метро.
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