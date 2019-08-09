В Екатеринбурге планируют запустить скоростную электричку от Кольцово до ВИЗа

Екатеринбургские чиновники и представители РЖД не сомневаются в том, что наполняемость вагонов будет высокой.

Александр Высокинский рассказал, что запуск нового маршрута будет отражён в генплане города, в который скоро внесут корректировки. Все необходимые эскизы, учитывающие текущую и предполагаемую транспортную схему района и города, Виктор Кривошеин пообещал предоставить через неделю.

Запуск электрички планируется к Универсиаде-2023. Ожидается также, что состав будет проезжать через железнодорожный вокзал.

Логично, если бы электричка проходила и через Академический район, так как тут к Универсиаде тоже планируется возведение ряда спортивных объектов — Дворца дзюдо и Академии тенниса,отметили в пресс-службе УК «Академический».