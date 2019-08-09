В Екатеринбурге баскетбольный щит упал на оживлённую дорогу перед едущим автомобилем
Сегодня, 19:25ТранспортФото: E1.RU
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Инцидент произошёл днём 9 августа. Кольцо везли в парк Павлика Морозова для соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», сообщает E1. Из-за его падения движение троллейбусов было заблокировано, а транспортные средства, которые ехали в центр города встали в большую пробку.
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Конструкция достигала в высоту четырёх метров, её перевозили в сложенном виде на манипуляторе. Во время движения стопорный болт, который удерживал кольцо вылетел, из-за чего оно раскрылось и выпало на дорогу. Во время падения кольцо повредило провода контактной троллейбусной сети, чуть не зацепило проезжающие мимо автомобили и от удара об асфальт разбилось.
Видео
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Видео: E1.ru
До прибытия ремонтной бригады и на время ремонта на улице Малышева успела образоваться пробка из автомобилей. Движение троллейбусов также было приостановлено. На момент публикации данной заметки движение транспорта было восстановлено.
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