В Екатеринбурге баскетбольный щит упал на оживлённую дорогу перед едущим автомобилем

Конструкция достигала в высоту четырёх метров, её перевозили в сложенном виде на манипуляторе. Во время движения стопорный болт, который удерживал кольцо вылетел, из-за чего оно раскрылось и выпало на дорогу. Во время падения кольцо повредило провода контактной троллейбусной сети, чуть не зацепило проезжающие мимо автомобили и от удара об асфальт разбилось.