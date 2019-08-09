В Нижнем Тагиле на ул. Космонавтов установили камеры системы «Безопасный город»
Сегодня, 09:01ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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6 августа в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов установили камеры системы «Безопасный город», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Камеры осуществляют фиксацию нарушений требований дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по улице Быкова.
В настоящий момент зафиксировано уже шесть случаев нарушений требований дорожного знака. Водители грузовиков будут привлечены к административной ответственности.
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