Прокуратура начала проверку после задымления двигателя самолета авиакомпании «Россия»
Сегодня, 08:46ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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8 сентября в Шереметьево произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Россия», борт в этот момент готовился к вылету, пишут «Новые известия».
По данному фату начата прокурорская проверка. Надзорному ведомству предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. В момент инцидента на борту было 369 пассажиров, никто не пострадал, самолет на текущий момент снят с рейсов.
Авиакомпания после инцидента опровергала информацию о возгорании, сообщив, что произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлив.
В Свердловской области неделей ранее начата прокурорская проверка по факту экстренной посадки самолета, летевшего из Санкт-Петербурга. По предварительной информации, на борту возникла неисправность после столкновения судна с птицами.
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