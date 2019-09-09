Прокуратура начала проверку после задымления двигателя самолета авиакомпании «Россия»

По данному фату начата прокурорская проверка. Надзорному ведомству предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. В момент инцидента на борту было 369 пассажиров, никто не пострадал, самолет на текущий момент снят с рейсов.

Авиакомпания после инцидента опровергала информацию о возгорании, сообщив, что произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлив.