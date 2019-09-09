В Екатеринбурге запускают прямой авиарейс до Владивостока
Сегодня, 13:01ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс Москва — Владивосток, сообщает пресс-служба компании.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс начнет курсировать с 18 ноября, время в пути составит семь часов, самолет будет летать без промежуточных посадок, раз в неделю — по понедельникам. Перевозить пассажиров будет Airbus A320neo.
Ранее сообщалось, что с 28 декабря из Кольцово будет запущен прямой авиарейс до Мюнхена.
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