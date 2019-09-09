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Около 9 часов утра в Нижнем Тагиле на Вагонке встало движение трамваев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, движение остановилось в сторону Вагонки и в сторону Вокзала.
Пробка за 10 минут из 10-12 вагонов образовалась,рассказал тагильчанин Александр.
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В МУП «Тагильский трамвай» редакции сказали, что произошел излом патографа на одном из вагонов.
Аварийная диспетчерская уже на месте,сообщили в организации.
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