В Нижнем Тагиле на Вагонке встало движение трамваев

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, движение остановилось в сторону Вагонки и в сторону Вокзала.

Пробка за 10 минут из 10-12 вагонов образовалась,рассказал тагильчанин Александр.

В МУП «Тагильский трамвай» редакции сказали, что произошел излом патографа на одном из вагонов.