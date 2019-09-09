Жителей Свердловской области приглашают к общественному обсуждению нацпроекта «БКАД»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области приглашает жителей принять участие в общественных обсуждениях национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает департамент информационной политики региона.
Вместе с минтрансом сторонами-участниками обсуждений выступят администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Встреча со свердловчанами назначена на 10 октября. В ходе дискуссии жители области смогут в очной и заочной формах поделиться впечатлениями о ходе работ по ремонту дорожной сети и внести свои предложения на следующий год. Использование обратной связи от граждан является одной из ключевых особенностей нацпроекта «БКАД», отмечают власти региона. Пожелания будут учтены при формировании планов ремонтов, а также при контроле качества дорожных работ.
Перед нами стоит задача определить приоритеты на 2020 год. Мы будем использовать информацию от Общероссийского народного фронта и их проекта «Карта убитых дорог». Первые 10 участков, попавших в топ антирейтинга, автоматически будут включены в программу ремонтов на следующий сезон. Также для составления перечня ремонтов используется мобильное приложение «Монитор ЕК». С его помощью любой желающий может в два клика сфотографировать и отправить диспетчеру дефектный участок дороги. Все поступившие жалобы рейтингуются и включаются в список ремонтов,рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.
Перечень дорожных объектов, которые отремонтируют в рамках нацпроекта в 2019 году любой желающий может найти на сайте регионального минтранса. Напомним, что в этом году планируется отремонтировать 130 километров дорог, из которых 80,2 километра приходятся на областные участки, 20,4 километра — на улицы Екатеринбурга, 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. Для реализации поставленных задач из федерального, регионального и муниципальных бюджетов выделено 3 млрд рублей.