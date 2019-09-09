Жителей Свердловской области приглашают к общественному обсуждению нацпроекта «БКАД»

Вместе с минтрансом сторонами-участниками обсуждений выступят администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Встреча со свердловчанами назначена на 10 октября. В ходе дискуссии жители области смогут в очной и заочной формах поделиться впечатлениями о ходе работ по ремонту дорожной сети и внести свои предложения на следующий год. Использование обратной связи от граждан является одной из ключевых особенностей нацпроекта «БКАД», отмечают власти региона. Пожелания будут учтены при формировании планов ремонтов, а также при контроле качества дорожных работ.

Перед нами стоит задача определить приоритеты на 2020 год. Мы будем использовать информацию от Общероссийского народного фронта и их проекта «Карта убитых дорог». Первые 10 участков, попавших в топ антирейтинга, автоматически будут включены в программу ремонтов на следующий сезон. Также для составления перечня ремонтов используется мобильное приложение «Монитор ЕК». С его помощью любой желающий может в два клика сфотографировать и отправить диспетчеру дефектный участок дороги. Все поступившие жалобы рейтингуются и включаются в список ремонтов,рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.