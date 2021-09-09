Для проезда мусоровоза отремонтирован мост через реку Маслянка в Горноуральском ГО

Для проезда мусоровоза отремонтирован мост через реку Маслянка в Горноуральском ГО
Для проезда мусоровоза отремонтирован мост через реку Маслянка в Горноуральском ГО
Сегодня, 15:26ТранспортФото: Пресс-служба компании «Рифей»
Для запуска новой контейнерной площадке в деревне Луговая Горноуральского ГО был необходим ремонт моста через реку Маслянка. Переправа была открыта в августе 2021 года.

Две новые контейнерные площадки были обустроены Петрокаменской территориальной администрацией в деревне Луговая в 2020 году. В эксплуатацию была запущена только одна из них на улице Октябрьская, 10а.

Вторая площадка на улице Школьная, 1 осталась без контейнеров, так как мусоровоз не мог проехать по ветхой переправе через реку, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».

Ремонт моста и его укрепление были проведены только в августе 2021 года, поэтому запустить площадку удалось только сейчас, рассказала глава Петрокаменской администрации Елена Буланичева.

Фото:Пресс-служба компании «Рифей»

Установка контейнеров состоялась на площадке 7 сентября. Теперь с 9 сентября из деревни будет осуществляться вывоз ТКО по четвергам и воскресеньям сразу с двух адресов.

Мы благодарим Петрокаменскую территориальную администрацию за последовательность в налаживании инфраструктуры для транспортировки твердых коммунальных отходов. Доступность контейнерных площадок для жителей и для спецтехники — это необходимое условие цивилизованного обращения с ТКО, отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

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ремонтгорноуральскиймостГорноуральский городской округРифей
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