На 2,5 месяца закрывается движение по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

Движение автотранспорта по мосту на улице Красноармейская до 30 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле.

Закрытие движения с 10 сентября 2021 00:00 часов местного времени по 24:00 часов местного времени 30 ноября 2021 на данном участке связано с реконструкцией моста на улице Красноармейской, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. Автовладельцам рекомендуется заблаговременно выбирать объездные маршруты, в частности, на время ограничений для этого будет доступна улица Фрунзе. Напомним, мост на улице Красноармейской имеет статус временного, реконструкция позволит сделать его постоянным для передвижения через реку Тагил. Закрытие моста на Красноармейской в Нижнем Тагиле планируется с 10 сентября

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