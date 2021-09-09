На 2,5 месяца закрывается движение по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

На 2,5 месяца закрывается движение по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле
На 2,5 месяца закрывается движение по мосту на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:02ТранспортФото: 1MI
Движение автотранспорта по мосту на улице Красноармейская до 30 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле.

Закрытие движения с 10 сентября 2021 00:00 часов местного времени по 24:00 часов местного времени 30 ноября 2021 на данном участке связано с реконструкцией моста на улице Красноармейской, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Автовладельцам рекомендуется заблаговременно выбирать объездные маршруты, в частности, на время ограничений для этого будет доступна улица Фрунзе.

Напомним, мост на улице Красноармейской имеет статус временного, реконструкция позволит сделать его постоянным для передвижения через реку Тагил.

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