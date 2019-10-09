«Сохранение жизни»: в ГИБДД объяснили установку передвижных камер в Нижнем Тагиле

В ГИБДД отметили, что приборы установлены в первую очередь для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья горожан. Приборы размещены на наиболее аварийных участках дорог.

Основная цель установки комплексов — сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, а это недостижимо без проведения мероприятий по выявлению и пресечению нарушений ПДД, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий, сообщается в официальном ответе Госавтоинспекции.

Так, на Черноисточинском шоссе у дома № 28 зарегистрировано 16 ДТП за год, хотя там расположен пешеходный переход. Среди нарушений — наезд на стоящее транспортное средство, непредоставление преимущества движения, столкновения. Всего в Нижнем Тагиле и пригороде в период с января по сентябрь произошло 209 ДТП, погибли 23 человека, среди них есть дети. Травмы получили 278 человек.

Госавтоинспекция просит не совершать административно наказуемых действий в отношении постов фиксации. Информация о месте нахождения приборов находится в открытом доступе на сайте ГИБДД.