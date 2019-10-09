В Нижнем Тагиле БКАД планируют сдать на пять дней раньше срока

На этой неделе должна состояться приемка улиц Кулибина, Крымская и Металлургов. Напомним, ранее к качеству ремонта последних двух улиц были замечания.

Как пояснил директор «Уралстроймонтажа» Игорь Васильев, на ранее вызывавших претензии Крымской и Металлургов совместными действиями всех подрядчиков проведена активная работа.

Мэрия перед нами поставила такую задачу. Выполнить её реально. В пятницу уже будем сдавать,сказал Васильев касательно сроков завершения работ.