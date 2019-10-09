В Нижнем Тагиле БКАД планируют сдать на пять дней раньше срока
Сегодня, 14:09ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Улицы, отремонтированные в Нижнем Тагиле в 2019 году в рамках нацпроекта БКАД, будут сданы до конца текущей недели, сообщили TagilCity.ru подрядные организации.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
На этой неделе должна состояться приемка улиц Кулибина, Крымская и Металлургов. Напомним, ранее к качеству ремонта последних двух улиц были замечания.
Как пояснил директор «Уралстроймонтажа» Игорь Васильев, на ранее вызывавших претензии Крымской и Металлургов совместными действиями всех подрядчиков проведена активная работа.
Мэрия перед нами поставила такую задачу. Выполнить её реально. В пятницу уже будем сдавать,сказал Васильев касательно сроков завершения работ.
Всего в текущем году по проекту БКАД в Нижнем Тагиле запланирован ремонт 29,8 километров городских дорог. Срок сдачи — 15 октября. 26 сентября «Служба заказчика городского хозяйства» сообщила, что работа идёт с опережением графика.
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