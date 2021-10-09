3 пьяных и 7 «бесправников»: в Нижнем Тагиле подвели итоге двухдневного рейда

3 пьяных и 7 «бесправников»: в Нижнем Тагиле подвели итоге двухдневного рейда
3 пьяных и 7 «бесправников»: в Нижнем Тагиле подвели итоге двухдневного рейда
Сегодня, 17:55ТранспортФото: 1MediaInvest
За два дня в Нижнем Тагиле инспекторы ДПС поймали 10 водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения.

8 и 9 октября в рамках рейдовых мероприятий и операции «Стоп-контроль» полицейскими Нижнего Тагила было поймано 3 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 7 автолюбителей находились за рулем, не имея водительского удостоверения.

Пьяным тагильчанам теперь грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

В ГИБДД рассказали, что рейдовые мероприятия продлятся все выходные. Параллельно будет проходит операция «Стоп-контроль» — сплошная проверка всех транспортных средств сотрудниками госавтоинспекции.

Напомним, на Вагонке в Нижнем Тагиле тагильчанина суд обязал отработать 350 часов на благо общества за повторную пьяную езду.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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