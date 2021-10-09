3 пьяных и 7 «бесправников»: в Нижнем Тагиле подвели итоге двухдневного рейда

8 и 9 октября в рамках рейдовых мероприятий и операции «Стоп-контроль» полицейскими Нижнего Тагила было поймано 3 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 7 автолюбителей находились за рулем, не имея водительского удостоверения.