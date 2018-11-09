Работы по ремонту моста на Космонавтов в Нижнем Тагиле завершатся до конца ноября

В Нижнем Тагиле на финишную прямую выходят работы по ремонту моста на ул. Космонавтов. Работы были начаты в 2017 году. Осенью прошлого года прошла заливка моста, перед этим была проделана работа по облегчению конструкции. Была проведена гидроизоляция. Укладка шпал проводилась по технологии, аналогичной используемой при ремонте путепровода на ул. Фрунзе.

В настоящий момент работы находятся в завершающей стадии, были положены тротуарные плиты.

Сейчас осталось установить отбойники, до конца ноября планируем завершить все работы,сообщил редакции TagilCity.ru представитель подрядчика - «Урал Строй Монтаж».

Ход работ 8 ноября проконтролировал Владислав Пинаев.