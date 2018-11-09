Схема движения транспорта изменится на Липовом тракте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:10ТранспортФото: pixabay.com
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На перекрестке Липового тракта и улицы Оплетина в Нижнем Тагиле поменяется схема движения транспорта.
По заданию Управления городским хозяйством измениться схема проезда по перекрестку улицы Оплетина – Липовый тракт.
На сегодняшний день перекресток является равнозначным. Его проезд регламентируется помехой справа. После установки соответствующих знаков Липовый тракт будет считаться главной улицей, сообщает «Тагил без ям».
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Фото: «Тагил без ям» vk.com/tagilbezyam
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