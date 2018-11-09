Схема движения транспорта изменится на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

По заданию Управления городским хозяйством измениться схема проезда по перекрестку улицы Оплетина – Липовый тракт.

На сегодняшний день перекресток является равнозначным. Его проезд регламентируется помехой справа. После установки соответствующих знаков Липовый тракт будет считаться главной улицей, сообщает «Тагил без ям».