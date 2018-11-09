ВСМ Екатеринбург-Челябинск будет включена в комплексный план развития инфраструктуры

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову включить высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск в комплексный план развития магистральной инфраструктуры, проекты из которого должны быть достроены до 2024 года согласно «майским указам президента РФ Владимира Путина.

Однако Акимов уточнил, что вопрос с финансированием данного проекта предстоит уточнить Министерству финансов и Министерству транспорта.

По словам одного из экспертов, в плане данный проект отмечен звездочкой, подразумевающей обязательное условие. Источником финансирования строительства магистрали должны выступить инвестиции, либо организаторы должны аргументировать социальную значимость проекта, сообщают «Ведомости».