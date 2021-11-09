Креков: QR-коды не будут вводиться в общественном транспорте в Свердловской области

Креков: QR-коды не будут вводиться в общественном транспорте в Свердловской области
Креков: QR-коды не будут вводиться в общественном транспорте в Свердловской области
Сегодня, 18:11ТранспортФото: 1МI
Проверка QR-кодов для проезда в общественном транспорте в Свердловской области вводиться не будет.

На данный момент власти не рассматривают введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте, мы также рекомендуем приравнять церкви, храмы, мечети и другие культовые учреждения к «чистым зонам», заявил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Как только у нас произойдет существенное, кратное снижение заболеваемости, мы отменим QR-коды и другие меры,рассказал чиновник.

Также к участникам финансового рынка приравнены ломбарды, здесь QR-код не требуется для посещения. А конфессии (храмы, церкви и мечети) сами в праве самостоятельно принять решение о допуске верующих без кодов, отметил Креков.

Напомним, на территории Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов. С их помощью сейчас можно посещать ТРЦ и другие общественные места. По данным Минздрава РФ, страна вступила в четвертую волну заболеваемости коронавирусом. Редакция TagilCity.ru заранее узнала, как к ней готовилась медицина в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Коронавирус
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