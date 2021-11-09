«Зеленая волна» для автомобилистов появится по дороге на Вагонку в Нижем Тагиле

Новые светофоры устанавливают на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле. По дороге в Дзержинский район будет организована «зеленая волна» для автомобилистов.

Второй год в Нижнем Тагиле реализуется федеральная целевая программа «Интеллектуальные транспортные системы». В прошлом году «зеленая волна» была организована в центре города на улицах Ленина, Карла Маркса и Газетная. В этом году администрацией города выбран маршрут по дороге на Вагонку. 26 светофорных объектов будут установлены на улицах Красногвардейская, Южный подъезд, Фестивальная и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Установленные светофоры с кнопками для пешеходов на улице Фестивальная теперь будут работать по программе, пояснил он. Напомним, около 200 светофоров в Нижнем Тагиле к 2024 году планируется включить в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД). Сейчас ведутся работы по направлению от южного въезда в Нижний Тагил до Дзержинского района с выходом на Верхнюю Салду В 2022 году планируется установить и модернизировать светофоры на Вые и ГГМ. К 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле

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