«Зеленая волна» для автомобилистов появится по дороге на Вагонку в Нижем Тагиле

«Зеленая волна» для автомобилистов появится по дороге на Вагонку в Нижем Тагиле
«Зеленая волна» для автомобилистов появится по дороге на Вагонку в Нижем Тагиле
Сегодня, 15:00ТранспортФото: ОД «Тагил без ям»
Новые светофоры устанавливают на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле. По дороге в Дзержинский район будет организована «зеленая волна» для автомобилистов.

Второй год в Нижнем Тагиле реализуется федеральная целевая программа «Интеллектуальные транспортные системы». В прошлом году «зеленая волна» была организована в центре города на улицах Ленина, Карла Маркса и Газетная.

В этом году администрацией города выбран маршрут по дороге на Вагонку. 26 светофорных объектов будут установлены на улицах Красногвардейская, Южный подъезд, Фестивальная и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Установленные светофоры с кнопками для пешеходов на улице Фестивальная теперь будут работать по программе, пояснил он.

Напомним, около 200 светофоров в Нижнем Тагиле к 2024 году планируется включить в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД). Сейчас ведутся работы по направлению от южного въезда в Нижний Тагил до Дзержинского района с выходом на Верхнюю Салду В 2022 году планируется установить и модернизировать светофоры на Вые и ГГМ.

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ЭксклюзивНижний Тагил
Вагонкасветофорыфестивальнаявосточное шоссеНижний Тагил
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