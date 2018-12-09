Ограничение в 23 тонны введено при проезде моста на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:14ТранспортФото: ОД «Тагил без ям»
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Ограничения по массе в 23 тонны введено при проезде моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 декабря на путепроводе на улице Циолковского в Нижнем Тагиле МБУ «Сигнал-3» установлены знаки, предупреждающие об ограничении в 23 тонны для въезжающих транспортных средств, информирует ОД «Тагил без ям».
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Данная мера была рекомендована «Службой заказчика городского хозяйства».
Напомним, ремонтные работы сооружения планируются в 2020 году. Стоимость ремонта составит 120 млн рублей и займет около трех месяцев.
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