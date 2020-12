Дополнительная полоса для поворота на Тагилстрой появится на перекрестке у ЦУМа

В Нижнем Тагиле улица Октябрьской революции получит дополнительную полосу для поворота на улицу Циолковского. Модернизация этого дорожного участка предусмотрена в проектной документации по реконструкции объекта.

Для повышения проходимости перекрестка, тагильские автолюбители регулярно нарушают правила дорожного движения. Водители создают поток в три ряда на двухполосной дороге для того, чтобы осуществлять левый поворот в сторону Тагилстроя из двух полос. Photo: ОД «Тагил без ям» Расширение до трех полос — это чудесно. Сработал социальный запрос и администрация на него ответила, рассказал TagilCity.ru глава движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Согласно проекту, будет расширен участок между улицами Серова и Циолковского. Кроме того, изменится схема движения по полосам. Поворачивать в сторону моста можно будет с двух крайних левых рядов. Photo: Сметная документация из государственной закупки Три полосы появятся и на участке после спуска с моста. Там, где ранее поворот должен был осуществляться с трамвайных путей, теперь будет отдельная полоса для манёвра налево. Реконструкция будет разбита на три этапа. На первом пройдет ремонт самого моста, на втором — участка улицы Октябрьской революции от улицы Серова до улицы Газетная; на третьем — от Газетной до Заводской. Photo: Сметная документация из государственной закупки Напомним, 24 декабря состоятся общественные слушания по данному вопросу. Организатор публичных слушаний — Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила. 11 декабря разместят экспозицию проектов и начнут принимать предложения и замечания от участников публичных обсуждений. В Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по ремонту моста на улице Циолковского

Related news: В Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по ремонту моста на улице Циолковского

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter