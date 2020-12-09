Дополнительная полоса для поворота на Тагилстрой появится на перекрестке у ЦУМа

Дополнительная полоса для поворота на Тагилстрой появится на перекрестке у ЦУМа

Сегодня, 21:55ТранспортPhoto: Яндекс картыулица Октябрьской Революции
В Нижнем Тагиле улица Октябрьской революции получит дополнительную полосу для поворота на улицу Циолковского. Модернизация этого дорожного участка предусмотрена в проектной документации по реконструкции объекта.

Для повышения проходимости перекрестка, тагильские автолюбители регулярно нарушают правила дорожного движения. Водители создают поток в три ряда на двухполосной дороге для того, чтобы осуществлять левый поворот в сторону Тагилстроя из двух полос.

Photo: ОД «Тагил без ям»

Расширение до трех полос — это чудесно. Сработал социальный запрос и администрация на него ответила, рассказал TagilCity.ru глава движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Согласно проекту, будет расширен участок между улицами Серова и Циолковского. Кроме того, изменится схема движения по полосам. Поворачивать в сторону моста можно будет с двух крайних левых рядов.

Photo:Сметная документация из государственной закупки

Три полосы появятся и на участке после спуска с моста. Там, где ранее поворот должен был осуществляться с трамвайных путей, теперь будет отдельная полоса для манёвра налево.

Реконструкция будет разбита на три этапа. На первом пройдет ремонт самого моста, на втором — участка улицы Октябрьской революции от улицы Серова до улицы Газетная; на третьем — от Газетной до Заводской.

Photo:Сметная документация из государственной закупки

Напомним, 24 декабря состоятся общественные слушания по данному вопросу. Организатор публичных слушаний — Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила. 11 декабря разместят экспозицию проектов и начнут принимать предложения и замечания от участников публичных обсуждений.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
октябрьской революцииреконструкцияулицаулица Циолковскогореконструкция мостаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы