В Екатеринбурге мэрия дополнительно выделит 44 полосы для общественного транспорта

Напомним, в декабре транспортники обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой очистить остановки от нарушителей. Припаркованные не по правилам автомобили мешают автобусам забирать пассажиров, а инвалидам добираться до транспорта.