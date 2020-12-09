В Екатеринбурге мэрия дополнительно выделит 44 полосы для общественного транспорта

В Екатеринбурге мэрия дополнительно выделит 44 полосы для общественного транспорта

Сегодня, 16:52ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге администрация планирует выделить дополнительно 44 полосы для общественного транспорта в ближайшие два года. Информация отражена в документе планирования регулярных пассажирских перевозок на 2021–2023 годы.

Муниципалитет собирается предоставить дополнительно 71 километр для движения автобусов на улицах Малышева, Крауля, Белинского, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Щербакова, Репина, Бакинских Комиссаров, Амундсена, Посадской и на проспекте Космонавтов.

Кроме того, будет выделено 50 километров обособленных рельсовых путей для трамваев на улицах Малышева, Луначарского, Гагарина, Куйбышева, Радищева, 8 Марта, Челюскинцев, Белореченской, Энтузиастов, Донской, Викулова, Победы, Старых Большевиков и проспекте Ленина. Пути отделят от проезжей части камнем.

Напомним, в декабре транспортники обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой очистить остановки от нарушителей. Припаркованные не по правилам автомобили мешают автобусам забирать пассажиров, а инвалидам добираться до транспорта.

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