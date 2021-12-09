Новый грейдер для уборки дорог за 8,5 млн появится в Нижней Салде

Заказчиком выступает администрация городского округа Нижняя Салда, средства выделяются из местного бюджета.
Новый грейдер 2021 года выпуска должен иметь дизельный двигатель и механическую коробку передач, полноповоротный грейдерный отвал со сменными ножами и неповоротный бульдозерный отвал. Предусмотрено отопление кабины и наличие огнетушителя и аптечки.
Гарантийный срок на товар составит один год или одну тысячу машиночасов. В течение этого времени поставщик должен ремонтировать или заменять детали.
Грейдера используются для выравнивания дорог, перемещения снега и грунта зимой, а также перевозки стройматериалов с помощью отвала, который может подниматься, опускаться и вращаться.
Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 13 декабря 2021. Контракт действует до 1 июля 2022 года.
Напомним, модернизировать грейдеры для лучшей уборки снега предложил председатель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Для этого необходимо оборудовать средние отвалы грейдеров дополнительным крылом для создания разрывов в снежном вале.