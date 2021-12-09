Новый грейдер для уборки дорог за 8,5 млн появится в Нижней Салде

Новый грейдер для уборки дорог за 8,5 млн появится в Нижней Салде
Новый грейдер для уборки дорог за 8,5 млн появится в Нижней Салде
Сегодня, 18:38ТранспортФото: pixabay.com
Новый грейдер за 8,5 миллиона рублей закупает администрация Нижней Салды. Транспорт необходимо поставить до 30 декабря 2021 года.

Заказчиком выступает администрация городского округа Нижняя Салда, средства выделяются из местного бюджета.

Новый грейдер 2021 года выпуска должен иметь дизельный двигатель и механическую коробку передач, полноповоротный грейдерный отвал со сменными ножами и неповоротный бульдозерный отвал. Предусмотрено отопление кабины и наличие огнетушителя и аптечки.

Гарантийный срок на товар составит один год или одну тысячу машиночасов. В течение этого времени поставщик должен ремонтировать или заменять детали.

Грейдера используются для выравнивания дорог, перемещения снега и грунта зимой, а также перевозки стройматериалов с помощью отвала, который может подниматься, опускаться и вращаться.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 13 декабря 2021. Контракт действует до 1 июля 2022 года.

Напомним, модернизировать грейдеры для лучшей уборки снега предложил председатель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Для этого необходимо оборудовать средние отвалы грейдеров дополнительным крылом для создания разрывов в снежном вале.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаЭксклюзив
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