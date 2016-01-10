Стало известно, когда литр бензина подорожает на два рубля

Меньше, но тоже значительно, вырастут в цене сборы для бензина "Евро-5". Насколько повышение акцизов отразится на стоимости бензина, разбиралась "Российская газета".

Акциз для бензинов пятого класса в 2016 года достиг 7530 рублей за тонну, рост составит 2000 рублей. Класс "Евро-4" обойдется в 10500 рублей (рост на 3200 рублей). Акциз на солярку - 4150 рублей за тонну.

Опрошенные "РГ" эксперты уверены, что цены на автотопливо из-за новых акцизов вырастут. Однако в самом начале года, в январе-феврале, стоимость литра топлива может даже упасть на несколько десятков копеек - из-за сокращения спроса и роста предложения. Но затем цены отыграют это падение в марте-июне, отреагировав как раз на рост акцизов. И повысятся в среднем как минимум на 2 рубля с литра.

К дефициту топлива уровень акцизов никакого отношения не имеет, успокаивает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Экономическая мера - рост акцизов, абсолютно правильно введенная еще в 2011 году, подталкивает производителей к увеличению выдаваемого НПЗ количества топлива более высокого экологического класса. При этом тот, кто будет выпускать чистое "Евро-5", получит дополнительную прибыль, которая будет ему компенсировать вложения в производство объясняет эксперт.

Но как сильно вырастут цены на топливо по итогам года, пока сказать нельзя, считает он.

У нас на 2015 год прогнозировался рост цен на топливо в пределах инфляции, а, по сути, он оказался ниже практически в два раза. И это первый год с таким низким трендом. Есть надежда, что и 2016 год окажется таким же. Однако радоваться не стоит, это не так уж и хорошо, ведь причина - падение деловой активности и, соответственно, снижение потребления считает эксперт.

Тем не менее, общие внутригодовые колебания стоимости бензина и солярки останутся такими же.