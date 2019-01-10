Деньги пойдут на ремонт вагонов: стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет
Жителей столицы Свердловской области ждёт повышение стоимости проезда подземным транспортом. Дополнительные суммы в размере 4 рублей с одного жетона пойдут на оплату ремонта неисправных вагонов метро.
В 2019 году подходил к концу срок эксплуатации некоторых вагонов екатеринбургского метро. Перед городскими властями встал вопрос о том, как поступить: либо купить новые составы стоимостью 250 млн каждый, либо отремонтировать старые вагоны за сумму в пределах 112-130 млн рублей.
В результате чиновники выбрали второй вариант, и 9 января в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и Красноярска прибыли отремонтированные вагоны метро. 10 января некоторые из них уже выйдут на линии.
Платить за ремонтные работы придётся жителям уральской столицы: стоимость проезда в метро вырастет и составит 32 рубля за жетон в одну сторону. При этом, по информации «Вечернего Екатеринбурга» приехавшие вагоны выглядят точно также как и старые.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости