Деньги пойдут на ремонт вагонов: стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет

В 2019 году подходил к концу срок эксплуатации некоторых вагонов екатеринбургского метро. Перед городскими властями встал вопрос о том, как поступить: либо купить новые составы стоимостью 250 млн каждый, либо отремонтировать старые вагоны за сумму в пределах 112-130 млн рублей.

В результате чиновники выбрали второй вариант, и 9 января в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и Красноярска прибыли отремонтированные вагоны метро. 10 января некоторые из них уже выйдут на линии.