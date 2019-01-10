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Деньги пойдут на ремонт вагонов: стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Деньги пойдут на ремонт вагонов: стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет

Сегодня, 08:00ТранспортФото: екатеринбург.рф
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