Мониторинг, новые камеры и парковки: нововведения в сфере дорог Свердловской области

Ездить на общественном транспорте будет удобнее В Свердловской области система ГЛОНАСС будет использоваться не только в критических ситуациях, но и для отслеживания общественного транспорта, соблюдения графика движения.

С помощью этого мониторинга будет отслеживаться, чтобы все участники процесса пассажирских перевозок чётко соблюдали график. Грубо говоря, будет возможность доступа к графику движения, пассажиру удастся посмотреть, когда на конкретную остановку подойдёт его автобус, пояснил в беседе с TagilCity.ru помощник минтранспорта Давид Кричкер.

Объём полученной информации объединён термином «Региональная навигационно-информационная система» транспортного комплекса Свердловской области (РНИС). Она призвана обеспечить программным инструментом и информационным ресурсом государственные учреждения, надзорные ведомства, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, работающие в дорожно-транспортной отрасли, пояснили TagilCity.ru в Министерстве транспорта Свердловской области.

Помимо этого, в 2018 году начались работы по мониторингу пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах.

1 МУП «Тагильский трамвай» запустил официальный сайт предприятия Фото С 9 января жители Нижнего Тагила смогут отследить местонахождение нужного трамвая по карте в режиме реального времени благодаря созданию официального сайта МУП «Тагильский трамвай».

С 2019 года будет технически возможно подключить к системе РНИС муниципальные органы власти для аналогичного контроля за работой автобусов на внутримуниципальных маршрутах. Технические возможности РНИС позволяют в ближайшей перспективе обеспечить покрытие практически всей территории Свердловской области, где осуществляются регулярные пассажирские перевозки.

Дорожную сеть Нижнего Тагила изучают специалисты В Нижнем Тагиле в конце 2018 года был проведён мониторинг дорожной сети. Подрядчик – «СПБ-Энерготехнологии» – по договору обязуется разработать комплексную схему организации дорожного движения в городе. Конечный продукт работы позволит обеспечить безопасность дорожного движения.

Интересно, что начальная цена контракта, размещённого мэрией Нижнего Тагила, составляла 12 миллионов рублей. Однако подрядчик согласился на работу за 3,5 миллионов рублей.

Работа будет строится в два этапа, последний из которых завершится, согласно техзаданию, в феврале 2019 года.

В любом случае, все планы строятся на основании мониторинга. Состояние сети, её нормативность. Это нужно для того, чтобы понять текущую ситуацию и наметить план. Нельзя вкладывать большие деньги и не понимать, как в перспективе эта ситуация изменится. Я думаю, что такой мониторинг будет проводиться ежегодно для того, чтобы показывать, что средства, которые в том числе направляются из федерации (а там тоже серьёзный контроль), реализуются с достижением показателей по улучшению сети, по улучшению комфортности городской среды. Обязательно за этим будет отдельный контроль и надзор, прокомментировал в разговоре с TagilCity.ru министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

2 Улица Космонавтов торжественно открыта в Нижнем Тагиле после двухлетнего ремонта Фото 16 ноября в Нижнем Тагиле была торжественна открыта дорога по улице Космонавтов, на которой был проведён капитальный ремонт. На открытии присутствовал министра транспорта Свердловской области Василий Старков.

«Безопасный город» пополнится новыми камерами Комплекс «Безопасный город» направлен в том числе на обеспечение безопасности на дорогах Свердловской области. Так, система по замыслу в круглосуточном режиме анализирует условия дорожного движения, плотность потока, заторы и массовое скопление автотранспорта. Позволит в полном объеме разработать проект внедрения комплекса в работу муниципалитетов области.

В 2019 году по поручению губернатора Свердловской области на развитие системы «Безопасный город» будет направлено 50 миллионов рублей. Нижний Тагил, напомним, является пилотной территорией для реализации «Безопасного города».

В ближайшее время эксперты и члены комиссии приступят к разработке проекта и проектно-сметной документации для создания аппаратно-программного комплекса в муниципалитетах Свердловской области, сообщается на сайте губернатора региона.

1 Свыше 400 камер наблюдения появятся в Нижнем Тагиле по программе «Безопасный город» Фото Свыше 400 камер видеонаблюдения появятся в Нижнем Тагиле благодаря системе «Безопасный город». Особое внимание в городе будет уделено территориям железнодорожного и автовокзалов. Без наблюдения не останутся и отдаленные поселки Пригородного района.

Платные парковки запрещены вблизи социально-важных объектов В декабре 2018 года депутаты Законодательного собрания приняли закон «Об организации дорожного движения в Свердловской области».

Законом установлено, что платные парковки не могут быть размещены на территориях, непосредственно прилегающих:

к объектам спорта

к зданиям, в которых размещены образовательные либо медицинские организации

у организаций культуры

у органов государственной власти или местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги

на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Мы приняли базовый закон, который накладывает ограничения на размещение платных парковок в непосредственной близости от социально значимых учреждений, определяет полномочия органов власти Свердловской области, а также уполномоченные органы на региональном и муниципальном уровне. Детали реализации положений закона будут определятся нормативными актами правительства Свердловской области,подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.