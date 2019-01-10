Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Мониторинг, новые камеры и парковки: нововведения в сфере дорог Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Light street city road travel light led 1427793 pxhere.com

Мониторинг, новые камеры и парковки: нововведения в сфере дорог Свердловской области

Сегодня, 11:29ТранспортЮлия СтепановаФото: pxhere.com
Читайте
также
В ответе за тех, кого приручили: как новый закон в России защитит животных?
Как легко выйти на работу после каникул: советы от известных деятелей Нижнего Тагила
11 новых законов: что ожидает жителей России с января 2019 года?