Парковка на 15 улицах Екатеринбурга будет запрещена из-за уборки снега

Запрет парковки на ряде улиц Екатеринбурга планируется в I квартале 2019 года. Городская мэрия уже предупредила о том, что вскоре там появятся знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Также чиновники назвали улицы, попавшие под запрет:

— Мира от Педагогической до Отдельного переулка;

— Кузнечная от Первомайской до проспекта Ленина;

— Шарташская от Луначарского до Мичурина;

— Первомайская от Луначарского до Тимирязева;

— Мичурина от Шарташской до Первомайской;

— Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко;

— Коммунальная от Технической до Кунарской;

— Азина от улицы Челюскинцев до Испанских Рабочих;

— Волгоградская от Амундсена до Транзитного переулка (оба направления);

— Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли;

— Степана Разина от Фурманова до Щорса;

— от Технической до Кунарской (внутри квартала);

— дублер Билимбаевской от дома № 41 до улицы Дружининской;

— дублер Вильгельма де Геннина, на участке от улицы Краснолесья до улицы Павла Шаманова;

— дублер Павла Шаманова, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.