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Парковка на 15 улицах Екатеринбурга будет запрещена из-за уборки снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парковка на 15 улицах Екатеринбурга будет запрещена из-за уборки снега

Сегодня, 00:30ТранспортФото: екатеринбург.рф
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