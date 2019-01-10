В Будапешт за 2,1 млн: семья из Екатеринбурга возглавила рейтинг дорогих перелетов

Сервис бронирования билетов опубликовал рейтинг самых дорогих перелетов в период с 1 по 8 января. Его вершину заняла семья из Екатеринбурга, которая заплатила за билеты в Будапешт и обратно 2,1 млн рублей.

На втором месте оказался перелет в Прагу, за него путешественники заплатили 1,3 млн рублей. На третьем месте среди лидеров рейтинга полет из Москвы в Мадрид за 1,1 млн рублей.