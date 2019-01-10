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В Будапешт за 2,1 млн: семья из Екатеринбурга возглавила рейтинг дорогих перелетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Airport jet plane airbase aircraft 170272

В Будапешт за 2,1 млн: семья из Екатеринбурга возглавила рейтинг дорогих перелетов

Сегодня, 15:56ТранспортФото: maxpixel.net
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