На автовокзале Нижнего Тагила начали тестировать новую систему безопасности
В Нижнем Тагиле на автовокзале начали тестировать систему безопасности стоимостью 29 миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета, пишет ИА «Все новости».
Сразу на входе теперь дежурят несколько охранников. Кроме того, пассажирам необходимо пройти через рамку металлодетектора. В случае, если рамка реагирует, пассажирам необходимо достать металлические предметы и вновь пройти через контроль. На пропускном пункте установлен прибор для определения уровня радиации и интроскоп — устройство для «просвечивания» багажа.
Попасть на платформу теперь могут только лица, купившие билет. На них нанесены специальные штрих-коды, которые с помощью устройства считывает контролер при посадке в автобус. Позже планируется установка турникетов со считывающим устройством.
Пока система работает не в полную мощность. Как сообщил начальник автовокзала Вячеслав Эйвазов, оценить все новшества удастся в мае этого года. Эйвазов не исключает, что могут найтись и недовольные горожане, так как с началом садово-огородного периода, с наплывом пассажиров, при входе и выходе могут возникать очереди.