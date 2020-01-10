На автовокзале Нижнего Тагила начали тестировать новую систему безопасности

Сразу на входе теперь дежурят несколько охранников. Кроме того, пассажирам необходимо пройти через рамку металлодетектора. В случае, если рамка реагирует, пассажирам необходимо достать металлические предметы и вновь пройти через контроль. На пропускном пункте установлен прибор для определения уровня радиации и интроскоп — устройство для «просвечивания» багажа.

Попасть на платформу теперь могут только лица, купившие билет. На них нанесены специальные штрих-коды, которые с помощью устройства считывает контролер при посадке в автобус. Позже планируется установка турникетов со считывающим устройством.