Водители заплатят 1000 рублей за остановку на «вафельной» разметке
Сегодня, 09:00ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Штраф за стоянку на разметке более пяти секунд составит 1000 рублей.
С 1 марта вступает в силу новый штраф. За выезд на занятый перекресток водители заплатят 1000 рублей. Нарушение будут фиксировать камеры наблюдения. Согласно нововведениям, нельзя находиться в неподвижном состоянии на «вафельной» разметке более пяти секунд.
Данная мера направлена на улучшение движения на загруженных перекрестках, сообщают «Новые Известия».
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