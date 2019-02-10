Водители заплатят 1000 рублей за остановку на «вафельной» разметке

С 1 марта вступает в силу новый штраф. За выезд на занятый перекресток водители заплатят 1000 рублей. Нарушение будут фиксировать камеры наблюдения. Согласно нововведениям, нельзя находиться в неподвижном состоянии на «вафельной» разметке более пяти секунд.