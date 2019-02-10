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Водители заплатят 1000 рублей за остановку на «вафельной» разметке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водители заплатят 1000 рублей за остановку на «вафельной» разметке

Сегодня, 09:00ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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