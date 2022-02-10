Утверждена схема движения транспорта на время ремонта привокзальной площади в Тагиле

Утверждена схема движения транспорта на время ремонта привокзальной площади в Тагиле
Утверждена схема движения транспорта на время ремонта привокзальной площади в Тагиле
Сегодня, 16:28ТранспортФото: TagilCity.ru
С 14 февраля в связи с ремонтом привокзальной площади в Нижнем Тагиле изменятся остановки общественного транспорта.

Так, посадка пассажиров на маршруты № 17, 17У, 50, 53, 55, 56, 57, 65 будет перенесена к дому № 29 на проспекте Строителей (в районе ТЦ «Кардинал»).

Маршруты № 13 и 58 будут останавливаться у гостиницы «Тагил», а № 2, 14, 32, 43 — напротив магазина «Гастроном» на улице Садовая.

Автобусы № 1, 3, 4, 5, 7, 20, 23, 26, 30, 31, 36 и 46 будут ожидать пассажиров напротив здания железнодорожного вокзала на остановочном комплексе.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На всех остановках 13 февраля будут установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, на время реконструкции привокзальной площади в Нижнем Тагиле полностью перекрывать движение транспорта не планируется, оно будет закрываться частями.

Сюжеты:
Привокзальная площадьНижний Тагил
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