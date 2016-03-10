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Утром на Вагонке произошёл сбой в движении общественного транспорта Нижнего Тагила. Причина: водитель «Тойоты», незаметивший трамвай (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Утром на Вагонке произошёл сбой в движении общественного транспорта Нижнего Тагила. Причина: водитель «Тойоты», незаметивший трамвай (ФОТО)

10 марта 2016, 12:10ТранспортПавел Щербина
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