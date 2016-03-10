Утром на Вагонке произошёл сбой в движении общественного транспорта Нижнего Тагила. Причина: водитель «Тойоты», незаметивший трамвай (ФОТО)

Причиной стал сбой в движении городских трамваев.

Трамваи наглухо встали между трамвайными остановками «Энтузиастов» и «Юности». Водитель трамвая сказала, что причиной является ДТП написал утром в редакцию TagilCity.ru читатель Пётр.

Учитывая количество трамваев, которое скопилось в пробке, сотням тагильчан пришлось добираться по своим делам пешком или другими видами общественного транспорта.

Возмутительно то, что трамваи сажают пассажиров, кондуктора собирают плату, мы проезжаем пару остановок, а потом нам объявляют о том, что на путях авария, дальше мы не поедем. Там скопилось столько трамваев, что об аварии знали, наверное, полчаса назад, так почему не предупреждали пассажиров? гневно вопрошает Пётр.

Действительно, читатель, вернувшись «Поликлинике», сфотографировал людей, несмотря ни на что продолжавших ждать трамвая. А ведь многим из них нужно ехать не к УВЗ, до которого от трамвайной пробки можно было дойти пешком, а значительно дальше, например, на «Коксохим» или Котельно-радиаторный завод.

О некоторых подробностях аварии, ставшей причиной сбоя в движении общественного транспорта, журналистам TagilCity.ru рассказали в полиции.

Имело место столкновения «Тойоты» и трамвая. Водитель «Тойоты» не видел трамвай. Ничего страшного там не произошло. ДТП разобрал аварийный комиссар ещё до приезда сотрудников ГАИ прокомментировал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

TagilCity.ru напоминает о том, что это второе ДТП за неполную неделю с участием общественного транспорта. В отличие от инцидента с пассажирской «Газелью», этот эпизод обошёлся без пострадавших, если не считать потраченные нервы жителей Вагонки, опоздавших на работу.