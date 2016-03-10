В Нижнем Тагиле с моста на улице Фрунзе снимают коммуникации, новые проложат по дну реки (ФОТО)
10 марта 2016, 17:50ТранспортДенис Таратонов
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Мост на улице Фрунзе продолжает потихоньку лишаться своих составляющих. Некоторое время назад с него убрали асфальт, недавно сняли перила, а сегодня идёт работа по демонтажу коммуникаций.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пейзаж у моста на берегу реки Тагил очень сильно преобразился. Там растянулась довольно протяженная трубка, которая предназначена для прокладки новых коммуникаций по дну реки, ведут подготовительную работу рабочие.
С моста убирают коммуникации, под реку скоро положат новые сказал один из рабочих.
Напомним, Сергей Носов взял на личный контроль реконструкцию моста на улице Фрунзе. Окончание реконструкции моста в Нижнем Тагиле намечено на конец 2018 года.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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