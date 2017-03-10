Авиакомпания «Победа» с сегодняшнего дня начала продажу билетов в Турцию
10 марта 2017, 12:40Транспорт
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Низкобюджетный авиаперевозчик «Победа», входящий в группу компаний «Аэрофлот» с сегодняшнего дня начинает продажу авиабилетов в Турцию, сообщает ТАСС.
Курсировать самолеты до Турции начнут с 21 апреля, стоимость билета составит 999 руб. Рейс будет осуществляться три раза в неделю.
Стоит заметить, что «Победа» - первый в России лоукостер. Перевозчик летает на 37 направлений, среди которых Австрия, Италия, Германия и др. страны Европы и ближнего зарубежья.
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