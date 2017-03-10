Разрушенные за зиму бордюры в Нижнем Тагиле будут восстановлены дорожными службами за их счет (ФОТО)

В пятницу, на штабе у начальника управления городского хозяйства, был поднят вопрос об огромном количестве поврежденных дорожной техникой бордюров. Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин поинтересовался, за чей счет и каким образом будет восстановлена муниципальная собственность: