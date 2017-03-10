Разрушенные за зиму бордюры в Нижнем Тагиле будут восстановлены дорожными службами за их счет (ФОТО)
10 марта 2017, 14:40Транспорт
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Дорожников обяжут восстановить поврежденные в процессе зимней уборки дорог бордюры.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, на штабе у начальника управления городского хозяйства, был поднят вопрос об огромном количестве поврежденных дорожной техникой бордюров. Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин поинтересовался, за чей счет и каким образом будет восстановлена муниципальная собственность:
Все поврежденные в процессе уборки снега бордюры будут отремонтированы или заменены за счет дорожных организаций. «Служба заказчика» уже в апреле начнет подсчет ущерба и предъявит эти объемы подрядчикам заявил Владимир Юрченко.
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Фото: ОД «Тагил без ям»
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