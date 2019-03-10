Туристы из Екатеринбурга сутки не могут вылететь из Таиланда
Сегодня, 07:00ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Российские туристы сутки не могут улететь из Пхукета из-за неисправности самолета.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, россияне не могут вернуться домой из-за поломки самолета авиакомпании Azur Air. Туристы должны были вылететь в Екатеринбург 9 марта в 6.10 по уральскому времени, однако рейс был перенесен на 9.00, а затем и вовсе отложен на неопределенное время.
Из Кольцово самолет должен улететь в 16.00 на следующий день - 10 марта. В настоящий момент все туристы размещены в отелях. Информации о времени вылета рейса не поступало.
Как сообщает URA.RU, получить комментарии у авиаперевозчика не удалось.
Ранее самолет Azur Air с екатеринбургскими туристами уже задерживался в аэропорту на сутки. Причиной отмены вылета также послужила техническая неисправность.
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