Туристы из Екатеринбурга сутки не могут вылететь из Таиланда

По предварительной информации, россияне не могут вернуться домой из-за поломки самолета авиакомпании Azur Air. Туристы должны были вылететь в Екатеринбург 9 марта в 6.10 по уральскому времени, однако рейс был перенесен на 9.00, а затем и вовсе отложен на неопределенное время.

Из Кольцово самолет должен улететь в 16.00 на следующий день - 10 марта. В настоящий момент все туристы размещены в отелях. Информации о времени вылета рейса не поступало.

Как сообщает URA.RU, получить комментарии у авиаперевозчика не удалось.