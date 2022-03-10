Информационные табло с расписанием автобусов начали работать в Нижнем Тагиле

Табло начали работать с 21 февраля, до этого система проходила тестирование. На них отражаются маршруты, которые оснащены датчиками навигации.
В Тагиле есть маршрутные такси, в которых пока нет такого оборудования, поэтому они не отображаются в расписании. Система датчиков сейчас налаживается, рассказал редакции TagilCity.ru главный инженер МУП «Сигнал-3» Владимир Емельянов.
Движение автобусов отслеживается автоматически программой. Если происходят какие-то изменения на маршруте, диспетчер перевозчика сообщает об этом в МУП «Сигнал-3» и поправки делаются в ручном режиме.
К сожалению, расписание на табло пока соблюдается не всегда. Бывает, что автобусы опаздывают или приезжают раньше по причине поломки транспортного средства или несвоевременного выхода на линию. Мы это тоже отслеживаем и отражаем в исполнении контракта с администрацией города. Соответственно, к перевозчикам применяются санкции, отметил специалист.
По данным на 3 марта на информационных табло в Нижнем Тагиле отслеживалось и отображалось 108 транспортных средств на 43 маршрутах.
Сейчас в городе работает 10 табло: по два на остановках «Театральная площадь» и ДК «Юбилейный» и по одному на остановках «Рудоуправление», «НТМК», «УВЗ», «СОШ 40», «Уральский клинический центр» и на перекрестке проспектов Мира и Ленина.
Напомним, тагильские перевозчики предложили поднять цену на проезд до 30 рублей в связи с ростом цен на запчасти и ГСМ. В частности, в «Объединение «Союз-НТ» заявили, что у компании нет денег на капитальный ремонт автобусов, поэтому в фирме проводят только текущий.