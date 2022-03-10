Информационные табло с расписанием автобусов начали работать в Нижнем Тагиле

К сожалению, расписание на табло пока соблюдается не всегда. Бывает, что автобусы опаздывают или приезжают раньше по причине поломки транспортного средства или несвоевременного выхода на линию. Мы это тоже отслеживаем и отражаем в исполнении контракта с администрацией города. Соответственно, к перевозчикам применяются санкции, отметил специалист.