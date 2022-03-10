Конфликты из отказов в безналичной оплате проезда вспыхнули в автобусах Екатеринбурга

Екатеринбуржцы скандалят в общественном транспорте из-за оплаты проезда

Жители Екатеринбурга не могут оплатить проезд в общественном транспорте, прикладывая смартфоны к терминалам. Денежные средства со счетов горожан устройства не могут считать.

Жители свердловской столицы столкнулись с проблемой. Многие из них не могут оплатить проезд в общественном транспорте, просто приложив смартфон к терминалу. Из-за санкций в отношении России сервисы ApplePay, GooglePay, SamsungPay остановлены. А карты Visa и MasterCard хоть и действуют, но потеряли часть функционала. И когда пассажир пытается расплатиться виртуальной картой, то ничего уже не получается. Кондуктор и водитель «зайцев» катать не хотят. Конфликты возникают на самых разных маршрутах. Картами Visa и MasterCard, по сообщению Ура.Ру, в транспорте расплатиться больше нельзя, а вот с отечественной «Мир» трудностей еще не возникало. Карты попавших под санкции банков России перестанут работать с Apple Pay и Google Pay Что касается метрополитена, то именно с помощью смартфонов оплата поездок тоже теперь недоступна. Чтобы добраться до нужных остановок, пассажиры приобретают жетоны по банковским картам или за наличные деньги. Утром 10 марта на ряде станций наблюдались очереди.

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