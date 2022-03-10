Конфликты из отказов в безналичной оплате проезда вспыхнули в автобусах Екатеринбурга

Жители свердловской столицы столкнулись с проблемой. Многие из них не могут оплатить проезд в общественном транспорте, просто приложив смартфон к терминалу.
Из-за санкций в отношении России сервисы ApplePay, GooglePay, SamsungPay остановлены. А карты Visa и MasterCard хоть и действуют, но потеряли часть функционала. И когда пассажир пытается расплатиться виртуальной картой, то ничего уже не получается.
Кондуктор и водитель «зайцев» катать не хотят. Конфликты возникают на самых разных маршрутах. Картами Visa и MasterCard, по сообщению Ура.Ру, в транспорте расплатиться больше нельзя, а вот с отечественной «Мир» трудностей еще не возникало.