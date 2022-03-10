Новые информационные табло появятся на привокзальной площади в Тагиле

Информационные табло с расписанием автобусов планируется поставить на остановках привокзальной площади после ее реконструкции в Нижнем Тагиле в 2022 году.

Табло там будут очень востребованы, так как железнодорожный вокзал является конечной остановкой большинства маршрутов в Нижнем Тагиле. Вопрос прорабатывается, рассказал редакции TagilCity.ru главный инженер МУП «Сигнал-3» Владимир Емельянов. Эту информацию журналисту подтвердили в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила. Однако там отметили, что скорее всего табло появятся не на всех остановочных площадках. С учетом того, что экономическая ситуация меняется очень быстро, количественные показатели, скорее всего, придется снизить. Электронные компоненты для табло начали расти в цене, пояснил замначальника управления городским хозяйством Нижнего Тагила Михаил Семин. Напомним, в Нижнем Тагиле уже работает 10 информационных табло в разных районах города. На них отображается расписание автобусов и маршруток, которые оснащены датчиками навигации. В дальнейшем планируется оснастить этим оборудованием остальные автомобили. Движение транспорта автоматически отслеживается программой. Последняя цифра на табло указывает минуты до прибытия общественного транспорта. Информационные табло с расписанием автобусов начали работать в Нижнем Тагиле

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