Новые информационные табло появятся на привокзальной площади в Тагиле

Новые информационные табло появятся на привокзальной площади в Тагиле
Новые информационные табло появятся на привокзальной площади в Тагиле
Сегодня, 19:18ТранспортФото: TagilCity.ru
Информационные табло с расписанием автобусов планируется поставить на остановках привокзальной площади после ее реконструкции в Нижнем Тагиле в 2022 году.

Табло там будут очень востребованы, так как железнодорожный вокзал является конечной остановкой большинства маршрутов в Нижнем Тагиле. Вопрос прорабатывается, рассказал редакции TagilCity.ru главный инженер МУП «Сигнал-3» Владимир Емельянов.

Эту информацию журналисту подтвердили в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила. Однако там отметили, что скорее всего табло появятся не на всех остановочных площадках.

С учетом того, что экономическая ситуация меняется очень быстро, количественные показатели, скорее всего, придется снизить. Электронные компоненты для табло начали расти в цене, пояснил замначальника управления городским хозяйством Нижнего Тагила Михаил Семин.

Напомним, в Нижнем Тагиле уже работает 10 информационных табло в разных районах города. На них отображается расписание автобусов и маршруток, которые оснащены датчиками навигации. В дальнейшем планируется оснастить этим оборудованием остальные автомобили. Движение транспорта автоматически отслеживается программой. Последняя цифра на табло указывает минуты до прибытия общественного транспорта.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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