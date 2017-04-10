21 участок дорог Нижнего Тагила будет аварийно отремонтирован в апреле 2017 года
10 апреля 2017, 18:05ТранспортЕкатерина Малых
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За апрель запланировано сделать аварийный ремонт 21 участка дорог Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уже в этом месяце запланировано провести несколько аварийных ремонтов на дорогах Нижнего Тагила. Также планируется отремонтировать трамвайные пути на проспектах Ленина и Мира.
Данные работы будут выполнены силами двух тагильских подрядных организаций: ООО «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой». Список дорог, подлежащих ремонту в апреле, был представлен в группе «Тагил без ям».
ООО «УБТ-Сервис»
- ул. Индустриальная
- ул. Металлургов
- ул. Землячки
- ул. Тимирязева
- ул. Володарского
- пр. Вагоностроителей
- Северное шоссе
- Восточное шоссе
- ул. Гайдара (из лома асфальтобетона)
- ул. Авангардная (из лома асфальтобетона)
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МУП «Тагилдорстрой»
- пр. Мира (от ул. Учительская до ул. Газетная, нечетная сторона)
- пр. Мира(от пр. Строителей до пр. Ленина, четная сторона)
- пр. Ленина (от ул. Огаркова до ул. Красноармейская нечетная сторона)
- ул. Островского (от пр. Ленина до ул. Газетная)
- ул. Островского (от «Тагилбанка» до пр. Ленина 1)
- ул. Челюскинцев (от ул. Береговая-Ударная до Черноисточинское шоссе, нечетная сторона)
- ул. Береговая-Ударная (от ул. Рябиновая до ул. Челюскенцев)
- ул. К. Маркса (от ул. Островского до ул. Огаркова)
- ул. Огаркова (от пр. Ленина до ул. Уральская)
- Трамвайные пути по пр. Ленина
- Трамвайные пути по пр. Мира
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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