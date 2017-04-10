Пять нарушений ПДД выявлено на дорогах Нижнего Тагила во время рейда «Стоп-контроль» (ФОТО)
10 апреля 2017, 17:20Транспорт
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В Нижнем Тагиле прошла массовая проверка водителей на автотрассах магистрального значения. Операция «Стоп-контроль» выявила случаи управления ТС в состоянии алкогольного опьянения и без прав вождения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейдовое мероприятие «Стоп-контроль» прошло в Нижнем Тагиле 7 апреля. С 22:00 до 02:00 сотрудники ГИБДД проверяли водителей на дорогах города.
Наряды инспекторов ГИБДД выставлялись с учетом интенсивности автомобильного потока и аварийности на определенных участках дороги.
За четыре часа работы полицейские обнаружили двух водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.
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Еще два факта были выявлены, когда владельцы авто не имели прав или были их лишены. Один водитель был остановлен в связи с нарушением статьи 264 УК РФ, об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.
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