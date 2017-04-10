Житель Ревды отправится на общественные работы за повторное нетрезвое вождение
10 апреля 2017, 08:10Транспорт
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В Ревде накануне приговор получил автомобилист, которого дважды ловили за рулём в нетрезвом состоянии.
Сообщается, что 51-летний мужчина был приговорён к 240 часам обязательных работ. Кроме того, он лишился права управления ТС на три года, передает Новая газета.
Известно, что некоторое время назад водитель уже был лишен прав за нетрезвое вождение. Согласно административному кодексу, за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения начинается уголовное производство.
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