В Свердловской области из-за паводка ограничено движение по трем мостам

Ограничение движения транспорта связано с подъемом уровня воды в реке. Меры принимаются для безопасности автомобилистов. Речь идет о мостах, связывающих населенные пункты Городище и Галактионовка, Кумарьинское и Жуковское, Чернышово и Липовское.