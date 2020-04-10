В Свердловской области из-за паводка ограничено движение по трем мостам
Сегодня, 12:29ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за паводка в Свердловской области ограничено движение транспорта по трем мостам через реку Тура, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.
Ограничение движения транспорта связано с подъемом уровня воды в реке. Меры принимаются для безопасности автомобилистов. Речь идет о мостах, связывающих населенные пункты Городище и Галактионовка, Кумарьинское и Жуковское, Чернышово и Липовское.
Для жителей сел, оказавшихся отрезанными от большой земли, организованы катеры.
Напомним, ранее эксперты сообщали, что из-за малоснежной зимы сильного паводка в этом году в регионе не ожидается.
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